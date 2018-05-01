Фронтовая Горловка: изменение формата на стрельбу не повлияло

Как уже сообщалось, 30-го апреля, на Донбассе завершилось АТО, но началась Операция объединенных сил.

На боевые действия это событие не повлияло — они продолжаются. В понедельник местные жители услышали их вечером (после 19 час.), когда сначала из гранатометов был совершен обстрел района Жованки и Зайцево, а затем на западе — в полях за «Эпицентром», отработали из миномета.

В дальнейшем, боевые действия велись на южном направлении — под Михайловкой и Верхнеторецким. Горловчане сообщали о возгорании в этой стороне. С наступлением темноты бои периодически вспыхивали на севере, северо-западе и северо-востоке, а также на западе/юго-западе.

Также продолжали стрелять под Донецком — от Ясиноватой до Авдеевки и в районе Спартака, по-прежнему неспокойно под Новотроицким и Докучаевском, а также на мариупольском направлении.