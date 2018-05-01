В Горловке задержан начальник горздравотдела

Об этом на своей странице в Facebook сообщил горловский блоггер Егор Воронов.

«Согласно предварительным данным, по подозрению в коррупции 18 апреля задержан начальник отдела здравоохранения Администрации Горловки Денис Таранов. Официальные органы власти и правоохранители пока эту информацию не комментируют. По слухам, Денис Геннадьевич сейчас находится в Донецке. Ведется следствие. А вот его страница «Вконтакте» обновляется (последняя размещенная репостом информация датируется 21 апреля). Ждем официальных заявлений», — написал Егор.