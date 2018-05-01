В Украине открыли самую мощную солнечную электростанцию

В Запорожской области, которая производит каждый четвертый киловатт электроэнергии в стране, открыта первая очередь солнечной электростанции мощностью 50МВт. Построена компанией «Токмак Солар Энерджи» на площади 96 га на территории города Токмак. Электростанция состоит из 160 тыс. солнечных модулей, 1670 инверторов 40 комплектных трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ. При строительстве станции использовали 1000 тонн алюминиевых конструкций, 1500 тонн конструкций из металла, более 650 км кабельно-проводниковой продукции. В процессе строительства станции создано более 120 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного совета, инвестором этого проекта выступила инвестиционная компания Astra Capital Group, а также Укргазбанк предоставил кредит на 19 млн евро. Общий объем инвестиций в данный проект составил 45 млн евро, а срок его окупаемости составляет 5 лет.

Депутат Запорожского областного совета, председатель наблюдательного совета ООО «Токмак Солар Энерджи» Александр Репкин отметил, что во время строительных работ и заказ необходимых комплектующих станции преимущества предоставлялись местным товаропроизводителям и сервисным компаниям.

Специалисты по использованию энергетики солнца рассказали руководителям области, что именно на этой территории очень благоприятные условия для развития солнечной энергетики. Построить вторую очередь электростанции и полностью завершить проект планируется в декабре 2018 года.

Репортер