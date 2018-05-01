Вынужденная диета: как жители Донбасса экономят на продуктах

К началу 2018 года около 1,2 миллионов человек, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, умеренно или серьезно нуждались в продовольствии.

Такие данные предоставила Всемирная продовольственная программа. Чуть раньше — летом 2017 года 800 тысяч жителей неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей испытывали дефицит продуктов питания, при этом 170 тысяч из них остро нуждались в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдалась в Донецкой области, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще раньше — в 2016 году эти показатели были меньше. По данным международной организации «Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения» (Food Security and Livelihoods Cluster, FSLC), на всей территории Донбасса около 620 тысяч человек были не обеспечены продовольствием. Из них около 38 тысяч – переселенцы.

2016 год для неподконтрольной территории стал годом, когда на полках местных магазинов и рынков после начала конфликта появилось разнообразие продуктов. Но денег на их покупку у основной части населения не было.

Дальше – март 2017 года – началась торговая блокада. Продуктов снова стало меньше, но ситуация быстро выровнялась, потому что уже налажены схемы поставок продуктов из России и Беларуси. Но денег по-прежнему у населения нет.

Цены на продукты в неподконтрольных городах и селах Донбасса с 2015 по 2017 год были выше, чем по ту сторону от линии разграничения. Тогда же рост цен, высокий уровень безработицы и сравнительно низкий доход привели к увеличению расходов на продукты питания. В 2016 году семьи на подконтрольной части Донбасса тратили 52-53% доходов на питание. На неподконтрольной территории домохозяйства тратили 69% своего бюджета на аналогичные покупки. Тем более, что тогда разница в ценах на этих территориях достигала 25%. Но в сентябре 2017 года разница между стоимостью продовольственной корзины подконтрольной и неподконтрольной частей Донбасса сократилась до 7%. В июне – на 21% и в мае – на 35%. В 2017 году на подконтрольной территории Донбасса цены большинства продуктов питания увеличились на 15-30%. Это произошло резко. Существенно подорожали свинина (41%), сало (68%), некоторые овощи, среди которых морковь (63%) и свекла (71%). Главная же черта экономики неподконтрольных территорий – нестабильность, резкие всплески и перемены. Например, в мае 2017 года стоимость продовольственной корзины в Донецке составила 1086 гривен. И это был самая высокая цена с начала конфликта. В августе цены упали на 19%. Стоимость продовольственной корзины здесь росла и уменьшалась более чем на 20% в течение всего 2017 года.

«Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения» выделил несколько негативных стратегий, которыми пользовались и пользуются до сих пор семьи на Донбассе, чтобы себя прокормить. Люди тратят накопленные сбережения, экономят на лекарствах, одежде и еде, покупают меньше продуктов, используют деградирующие источники дохода или соглашаются на рискованную работу. Характеризуя то, как жители Донбасса питаются, исследователи «Кластера» чаще всего употребляют понятия «плохие и пограничные уровни питания». Говоря простым языком, таким людям не хватает нормальной пищи.

Так, на неподконтрольной территории в 2017 году дела плохо обстояли у 30% семей, которые возглавляли женщины. На подконтрольной – у 11,4% таких семей. Исследование показало, что эти семьи более уязвимы, например, ее члены имеют инвалидность, хронические заболевания и так далее. К слову, если в 2016-2017 году наиболее уязвимыми были семьи, во главе которых были пожилые люди (60+), то к февралю 2018 года ситуация изменилась. Хуже с питанием стало в семьях, которые возглавляют люди среднего возраста (40-60 лет).

На неподконтрольной территории Донбасса в 2017 году 23% домохозяйств указали, что в разгар зимы они не могли есть здоровую пищу, 20% семей указали, что зимой их рацион питания совсем не разнообразен.

Из-за нехватки денег 49% полагались на менее предпочтительные и дешевые продукты питания, 19% семей уменьшили количество блюд, 23% стали меньше есть, 13% стали есть меньше, чтобы полноценно накормить своих детей. Такую тенденцию исследователи FSLC наблюдали с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года.

На всей территории Донбасса 21-22% семей во время опроса сказали, что они не ели никаких фруктов за последние 7 дней. У 10% семей неподконтрольной территории эксперты выявили плохое диетическое разнообразие, у 49% — средний уровень диеты.

К началу 2018 года 78% домохозяйств на подконтрольной территории Донбасса пользовались негативными, кризисными стратегиями, чтобы справиться с нехваткой денег. FSLC отмечает, что в начале 2018 года был зафиксирован самый высокий уровень «кризисных стратегий» за последние два года (с апреля 2016 года).

Так, 59% семей тратили накопленные сбережения. Около 25% домохозяйств брали еду в долг или пользовались кредитом. Зимой 2017-2018 гг. 47% семей экономили на лекарствах, в том числе спецпрепаратах. 4% семей признались, что зарабатывали незаконным способом или занимались рискованной работой.

На неподконтрольной территории Донбасса к октябрю 2017 года 20% семей покупали еду за кредитные деньги или брали в долг, 50% экономили на лекарствах, 7% зарабатывали незаконным способом или занимались рискованной работой.

Выходит, что для половины жителей Донбасса (по обе стороны линии фронта) серьезной дилеммой становится вопрос: купить лекарство или условную палку колбасы? Оказывается, кризис только начинается.

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