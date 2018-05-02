Тука убеждает, что смена формата АТО никак не повлияет на жителей Донбасса

Замена формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил на Донбассе никак не повлияет на жизнь мирных жителей по обе стороны линии разграничения.

Такое мнение в интервью УНН высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Никак. Я уверен на 95%, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует», – сказал он.

По словам чиновника, большинство позиций закона о Донбассе касается исключительно управления силами ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, пограничников и Национальной полиции в зоне проведения операции.

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