Фронтовая Горловка: Первомай прошел тихо

Во вторник местные жители не сообщали о боевых действиях, хотя в сводках по-прежнему упоминались Зайцево и район КПВВ в Майорске.

Зато сегодня с утра неспокойно было на юго-западе. После 5.30 стрелять начали в стороне Широкой Балки, кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения были слышны «бахи». Через час все стихло.

Возвращаясь к событиям вторника, то днем продолжались бои в районе Верхнеторецкого. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, мужчина, 1960 г.р. и женщина, 1964 г.р. Как сообщили в «ДНР», пострадавшие были госпитализированы в горловскую больницу № 2.

Активные боевые действия продолжались на участке от Ясиноватой до Авдеевки, под Марьинкой, Докучаевском, на светлодарском и мариупольском направлениях.