Практическая подготовка расчетов Javelin начнется 2 мая, — Полторак

Ранее противотанковые ракетные комплексы доставили в Украину.

Вооруженные силы Украины начнут 2 мая практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США передали Украине. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в Facebook.

«Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов «Джавелин», которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв», — заявил Полторак.

112.ua