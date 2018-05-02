За что украинцев могут лишить субсидии

Среда, 2 мая, 2018
Кабинет министров утвердил изменения в программу субсидирования. С 1 мая субсидии не смогут получать семьи, имеющие автомобиль не старше пяти лет, квартиру площадью более 120 м² или дом свыше 200 м². Безработным придется регистрироваться в центре занятости, а украинцам, сдающим недвижимость в аренду, – декларировать доход от нее.
Зачем ужесточили систему?
Изменения в программу предоставления субсидий правительство внесло 27 апреля. В Кабмине отмечают, что эту систему нужно усовершенствовать «в сторону увеличения адресности».
Кабинет министров убежден, что нововведения сократят количество злоупотреблений. «Те, кто на самом деле нуждается в помощи, будут получать ее и дальше. Однако люди, которые просто скрывают свои доходы, не смогут воспользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков», – подчеркивает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.
Это решение принято в рамках подготовки к монетизации субсидий. После введения данной программы украинцы будут получать субсидии «живыми деньгами». Средства, сэкономленные благодаря бережному потреблению ресурсов, можно будет оставлять себе. По этой причине монетизация субсидий станет дополнительным стимулом к энергоэффективности.
Планируется, что монетизация субсидий будет реализована во время следующего отопительного сезона. Принятые Кабмином нововведения вступают в силу 1 мая 2018 года. По словам директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, в результате до 20% украинцев потеряют жилищные субсидии.
Что изменится с 1 мая?
Нужно ли переоформлять субсидию?
По данным Минсоцполитики, 80–85% нынешних субсидиантов государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме. Оставшимся 15–20% понадобится переоформление. Ко второй категории относятся:
«Этим людям просто нужно обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов – заявление и декларацию, – чтобы определить право на субсидию… Мы будем и далее защищать тех, кому нужна помощь. Но государство не будет платить за тех, кто имеет скрытые доходы или работает в теневом секторе. Это нарушение принципов социальной справедливости», – заявил Музыченко.
Чтобы избежать «лишнего ажиотажа» в органах соцзащиты, Кабмин поручил областным государственным администрациям провести разъяснительную работу с населением, добавил Музыченко.Денис Кондак, Гордон