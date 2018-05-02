За что украинцев могут лишить субсидии

Кабинет министров утвердил изменения в программу субсидирования. С 1 мая субсидии не смогут получать семьи, имеющие автомобиль не старше пяти лет, квартиру площадью более 120 м² или дом свыше 200 м². Безработным придется регистрироваться в центре занятости, а украинцам, сдающим недвижимость в аренду, – декларировать доход от нее.

Зачем ужесточили систему?

Изменения в программу предоставления субсидий правительство внесло 27 апреля. В Кабмине отмечают, что эту систему нужно усовершенствовать «в сторону увеличения адресности».

Кабинет министров убежден, что нововведения сократят количество злоупотреблений. «Те, кто на самом деле нуждается в помощи, будут получать ее и дальше. Однако люди, которые просто скрывают свои доходы, не смогут воспользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков», – подчеркивает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Это решение принято в рамках подготовки к монетизации субсидий. После введения данной программы украинцы будут получать субсидии «живыми деньгами». Средства, сэкономленные благодаря бережному потреблению ресурсов, можно будет оставлять себе. По этой причине монетизация субсидий станет дополнительным стимулом к энергоэффективности.

Планируется, что монетизация субсидий будет реализована во время следующего отопительного сезона. Принятые Кабмином нововведения вступают в силу 1 мая 2018 года. По словам директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, в результате до 20% украинцев потеряют жилищные субсидии.

Что изменится с 1 мая?

Владельцы недвижимости, которые сдают ее в аренду, теперь должны указывать в декларациях соответствующие доходы. Для этого в документах появится новая графа: «Другие доходы».

Субсидии больше не смогут получать семьи, которые имеют предметы роскоши или автомобиль не старше пяти лет. Исключения: мопеды и машины, предоставленные государством (органом социальной защиты населения).

Вводятся ограничения на жилплощадь: семьи, живущие в квартирах площадью более 120 м² или доме площадью свыше 200 м², больше не получат субсидии. Это правило не распространяется на приемные семьи и детские дома семейного типа.

Безработным украинцам для сохранения субсидий нужно стать на учет в центр занятости. Органы соцзащиты теперь будут считать, что человек трудоспособного возраста, который декларирует нулевой доход и не регистрируется в центре занятости, получает ежемесячный доход в размере трех прожиточных минимумов (5286 грн).

Социальная норма на газовое отопление снизится с 5 до 4,5 м³ на 1 м² площади. Для электроотопления норма уменьшится с 51 до 30 кВт/ч на 1 м². При оформлении субсидии на сверхнормативную жилплощадь норму можно увеличить максимум на 30%.

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора об аренде жилья – только на основании заявления и декларации, указав состав домохозяйства. Это заявление «станет основанием для обследования материально-бытовых условий», а акт об обследовании – основанием для назначения субсидии.

Объединенные территориальные общины получат право принимать от граждан документы для оформления субсидии и передавать их органам соцзащиты.

Нужно ли переоформлять субсидию?

По данным Минсоцполитики, 80–85% нынешних субсидиантов государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме. Оставшимся 15–20% понадобится переоформление. Ко второй категории относятся:

внутренне перемещенные лица;

семьи, где есть неработающие люди трудоспособного возраста с нулевым доходом (или доходом меньше минимальной зарплаты);

семьи, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных лиц, а на фактически проживающих в помещении;

семьи, которые по состоянию на май 2018-го имели более чем двухмесячную задолженность по жилищно-коммунальным услугам и не погасили ее до июня.

«Этим людям просто нужно обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов – заявление и декларацию, – чтобы определить право на субсидию… Мы будем и далее защищать тех, кому нужна помощь. Но государство не будет платить за тех, кто имеет скрытые доходы или работает в теневом секторе. Это нарушение принципов социальной справедливости», – заявил Музыченко.

Чтобы избежать «лишнего ажиотажа» в органах соцзащиты, Кабмин поручил областным государственным администрациям провести разъяснительную работу с населением, добавил Музыченко.