Фронтовая Горловка: вечером активно работало тяжелое

Местные жители продолжают слышать боевые действия вокруг города.

2-го мая с раннего утра неспокойно было на юго- и северо-запад. Затем уже днем периодически «шумели» западные окраины, но основные события происходили, как обычно, вечером.

После 17 час. стрелять начали в стороне Широкой Балки, а чуть позднее — в районе Зайцево. В обоих случаях к стрелковому довольно быстро добавились гранатометы и минометы. После 20 час. стало слышно тяжелое.

Такая ситуация сохранялась практически до полуночи. На юго-западе гремел бой в направлении Озеряновки, где по некоторым данным применялась бронетехника, в т.ч. танк. На севере сложной сохранялась обстановка в районе Зайцево.

Сегодня, начиная с 5 час., в зоне обстрела снова оказался северный пригород Горловки.

На протяжении среды активные боевые действия также под Авдеевкой, Новотроицким и Докучаевском, на мариупольском направлении.