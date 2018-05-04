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За четыре года Украина должна погасить 27 млрд. долларов долгов

Пятница, 4 мая, 2018

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, внешний долг страны сдерживает развитие страны и оказывает давление на национальную экономику.

«Это очевидный факт. Для того чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства», – рассказал Гройсман, отвечая на вопрос о необходимости международного финансирования для прохождения долгового пика 2019-2020 годов.

Он напомнил, что за 2007-2014 годы Украина взяла 47 млрд. долларов кредитов, которые сегодня обслуживает.

«Арсению Яценюку удалось в 2015 году провести реструктуризацию. Но нагрузка остается большой», – добавил премьер-министр.

По мнению Гройсмана, такие внешние долги оказывают огромное давление на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

«Можем ли мы самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше – сможем иметь больше возможностей. Но нам все же нужна внешняя поддержка», – подчеркнул премьер.

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