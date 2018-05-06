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Беларусь отправит в Донбасс гуманитарную помощь

Воскресенье, 6 мая, 2018

В перечень вошли продукты и мебель.

Беларусь направит на Донбасс в качестве гуманитарной помощи продукты питания, мебель для школ и холодильники. Соответствующее решение принял Совет министров, сообщает пресс-служба правительства страны.

Так, Беларусь направит гуманитарную помощь на более 160,5 тыс. белорусских рублей (более 80 тысяч долларов.)  В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли: консервы мясные, масло рапсовое, сахар, дрожжи, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

Согласно документы, МЧС Беларуси поручено организовать передачу гуманитарной помощи миссии Красного Креста для распределения среди пострадавшего населения Донбасса. Также министерство должно обеспечить передачу материальных ценностей Департаменту по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы Донецкой областной военно-гражданской администрации и коммунальному учреждению Рубежанский образовательно-реабилитационный центр Кришталик Луганской областной военно-гражданской администрации.

Корреспондент



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