Суд ЕС отклонил иск Нафтогаза по газопроводу Opal

Общий суд ЕС отклонил иск Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет компании «Газпром» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Общий суд ЕС 9 марта 2018 года отклонил по причинам неприемлемости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года», — сказано в сообщении.

Суд пришел к выводу, что решение Еврокомиссии по освобождению газопровода Opal от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на уровне национальных мер, и потому не подлежит оспариванию перед этим судом.

Также был отклонен и иск польской PGNiG. «По этому вопросу есть иск Польши к Еврокомиссии, там решения пока нет», — добавили в пресс-службе.

Напомним, газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м соединяет морской газопровод «Северный поток» с Германией и Чехией. Газопровод дает «Газпрому» выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.

Левый берег