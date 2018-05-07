 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Более 300 погибших воинов АТО не идентифицированы

Понедельник, 7 мая, 2018

По результатам проведенных ДНК-экспертиз фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших украинских бойцов.

По состоянию на начало апреля 2018 года не идентифицированными остаются 307 погибших на Донбассе воинов. Об этом в четверг, 3 мая, заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в своем Facebook.

Она сообщила, что по результатам проведенных ДНК-экспертиз фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО.

Как объяснила нардеп, межотраслевая система ДНК-идентификации позволяет устанавливать личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО. А ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

«Сегодня в базе хранится более 1,4 тысячи биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тысячи биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, принадлежат 861 человеку. Поэтому не идентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе», — доложила Богомолец.

В этой связи она призвала родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализ ДНК в своем регионе, обратившись в главное управление Национальной полиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан о без вести пропавших в зоне АТО и организации ДНК-экспертизы.

Парламентарий также добавила, что образцы своего ДНК могут сдать и лица, проживающие на временно неподконтрольных территориях и граждане других государств, которые разыскивают своих пропавших на Донбассе родственников.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования