Фронтовая Горловка: сегодня утром частный сектор оказался под обстрелом

3-го мая местные жители сообщали о боях на протяжении всего дня.

С самого утра применялась артиллерия на севере Горловки. Днем неспокойно было на этом же направлении, а также восточнее. С 17 час. стрелять начали на западе и юго-западе, чуть позже возобновились бои и под Зайцево.

С наступлением темноты интенсивные бои завязались у Широкой Балки, в стороне ж/м Изотовский и Мичуринский, продолжались они и в районе Зайцево, а также на светлодарском направлении. И такая обстановка сохранялась как минимум до полуночи…

Сегодня с утра вновь заработало тяжелое — с 5 час. гремели северные окраины. А позднее в соцсетях появилось сообщение о прилетах в районе шахты им.Ленина. По некоторым данным, повреждены два домостроения на ул.Красноградская. Пострадавших, к счастью, нет.

В четверг боевые действия наиболее активно велись под Донецком (Спартак-Авдеевка-Ясиноватая), в районе Новотроицкого и Докучаевска, на мариупольском направлении.