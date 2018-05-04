Пожар на складах боеприпасов в Балаклее локализован, взрывов больше нет

В городе, расположенном в Харьковской области снова рвутся снаряды. Напомним, в марте 2017-го года здесь произошел масштабный пожар, который продолжался несколько дней.



Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, вчера днем на территории арсенала начали производить плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти, однако, что-то пошло не так и в результате возгорания взрываться начали и другие хранящиеся боеприпасы.

Позже появилась другая версия - пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство и после взрыва начался пожар, приведший к серии новых взрывов.

В городе были перекрыты дороги и началась эвакуация местного населения. Было развернуто семь эвакуационных пунктов, но по собственному желанию эвакуировано всего около 250 человек.

К вечеру взрывов стало меньше и пожар на площади около 35 га удалось локализовать, но одиночные взрывы все же периодически гремели.

Сегодня утром в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрывы на территории арсенала прекратились, наблюдается незначительное тление в нескольких очагах, но пожар не распространяется. Жертв и пострадавших, повреждений городской инфраструктуры, к счастью, нет.

По состоянию на 9.30 сняты ограничения движения автотранспорта вокруг Балаклеи. Движение железнодорожного транспорта восстановлено.