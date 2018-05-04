В Горловке при взрыве гранаты пострадал подросток

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

По его словам, ранее в интернете сообщалось о группе подростков из интерната для детей с проблемами речи, пытавшимися разобрать боеприпас, который взорвался и привел к ранению с ампутацией руки одного из них.

Синицин рассказал свою версию происшедшей трагедии.

13-летний подросток нашел гранату в районе Короленковских ставков и принес ее домой. На следующий день он попытался ее разобрать, в результате чего произошел взрыв. Находившаяся на кухне мама не пострадала и вызвала медиков. Получившего многочисленные травмы подростка немедленно отправили в Донецк, где ему ампутировали руку. По информации блоггера, пострадавшего ждет еще одна операция, в ходе которой планируется извлечь оставшийся осколок.