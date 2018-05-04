Премьер-лига, 30-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 4 мая, 2018
Очередной тур возьмет свое начало в Киеве, где встретятся «Динамо» и «Мариуполь».
Три поединка состоятся завтра. Один из них станет центральным — в Харькове «Шахтер» сразится с «Зарей». Еще два поединка с участием команд второй шестерки завершат 30-й тур в воскресенье.
4 мая, пятница
19.00, «Динамо» – «Мариуполь», 2+2
5 мая, суббота
14.00, «Верес» — «Ворскла», 24 канал
17.00, «Черноморец» — «Карпаты», Униан
19.30, «Шахтер» – «Заря», Футбол 2
6 мая, воскресенье
14.00, «Олимпик» – «Сталь», Футбол 1
19.30, «Александрия» — «Звезда», Футбол 1