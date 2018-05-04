Премьер-лига, 30-й тур: кто играет, где смотреть?

Очередной тур возьмет свое начало в Киеве, где встретятся «Динамо» и «Мариуполь».

Три поединка состоятся завтра. Один из них станет центральным — в Харькове «Шахтер» сразится с «Зарей». Еще два поединка с участием команд второй шестерки завершат 30-й тур в воскресенье.

4 мая, пятница



19.00, «Динамо» – «Мариуполь», 2+2

5 мая, суббота

14.00, «Верес» — «Ворскла», 24 канал

17.00, «Черноморец» — «Карпаты», Униан

19.30, «Шахтер» – «Заря», Футбол 2

6 мая, воскресенье

14.00, «Олимпик» – «Сталь», Футбол 1

19.30, «Александрия» — «Звезда», Футбол 1