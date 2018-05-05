Фронтовая Горловка: в пятницу неспокойно было с самого утра

Боевые действия в окрестностях города продолжаются ежедневно.

Тяжелое местные жители услышали в пять утра — били в стороне от Майорска до Гольмовского. Позднее стало известно, о прилетах в центральную часть Горловки и в Майорске.

Вечером бои возобновились сначала на севере, а вскоре и на юго-западе от города. Применялись АГС, крупнокалиберное и стрелковое вооружение, минометы. После 20 час. на северо-западе снова заработало тяжелое. Также «бахи» гремели в стороне Светлодарска и Дебальцево. После 21 час. горожане сообщали лишь о периодических боях в районе Зайцево.

4-го мая продолжались боевые действия под Ясиноватой, Авдеевкой и Спартаком, Докучаевском и Новотроицким, на востоке от Мариуполя.