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Переговоры об обмене пленными провалились

Суббота, 5 мая, 2018

Об этом заявила и украинская сторона, и представители самопровозглашенных республик.

В Минске состоялась очередная встреча Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Как рассказал спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, на повестке стоял ряд вопросов. Самым большим достижением за последнее время он назвал восстановление работы оператора связи «Vodafone-Украина» на подконтрольной «ДНР» территории.

Обсуждалось также соблюдение режима тишины. Собравшиеся отметили рост количества нарушений «пасхального» перемирия. Поднималась проблема реализации соглашения о разведении сил и средств, но главной темой было  освобождение заложников и поиск пропавших без вести граждан.

Именно в этом вопросе представители контактной группы вперед не продвинулись.

Как написала на своей странице в Facebook первый заместитель спикера ВР Ирина Геращенко, «ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством, для освобождения украинцев — политзаключенных Кремля, услышано не было. Россияне стоят на своей позиции: нас там нет. В свою очередь, представители ОРДЛО… включают этих россиян в списки «ополченцев», требуют от украинской стороны немедленного освобождения «беркутовцев», террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо».

Геращенко уверена, что представителям ОРДЛО сделали «корректное и компромиссное предложение для проведения обмена», но те его отклонили.

В то же время, в ОРДЛО заявили, что «не получили от Киева ни одного ответа на запросы о судьбе удерживаемых в украинском плену лиц». По их мнению, «украинская сторона продолжает затягивать этот процесс политическими заявлениями о необходимости включения в списки обмена граждан Украины, осужденных и отбывающих наказание в РФ, за преступления, совершенные на территории России, т.е. не имеющими отношение к конфликту в Донбассе».

Кроме того, Геращенко подчеркнула, что «россияне блокируют создание совместного с Международным комитетом Красного Креста механизма поиска пропавших без вести».

После окончания переговоров Сайдик выразил надежду, что «нормандская четверка», в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция, может придать дополнительный импульс процессу политического урегулирования конфликта в Донбассе, в частности работе политической подгруппы.

Следующий раунд переговоров в Минске пройдет 16 мая.



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