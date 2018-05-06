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В Госпогранслужбе рассказали, как будет осуществляться пропуск через линию разграничения

Воскресенье, 6 мая, 2018

«Как мы будем ехать? Не изменятся ли правила въезда/выезда на подконтрольную Украине территорию? Действительны ли пропуска, который мы получили на официальном сайте СБУ или же нужно заказывать новые? До какой даты действительны наши пропуска? Где и как заказывать новые», — все эти вопросы, журналисты газеты «Факты» адресовали пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«На данный момент тот порядок пересечения гражданами Украины линии разграничения, который существовал до начала Операции объединенных сил (ООС), продолжает действовать в полном объеме. Порядок пропуска граждан через линию разграничения был утвержден постановлением Кабинета министров Украины. Поэтому появление любых изменений возможно только путем внесения изменений в этот документ. Никаких изменений в порядке пересечения линии разграничения на данном этапе нет. Поэтому пропуска, которые граждане получили ранее, действительны. Напомню, что пропуск действителен в течение одного года с момента его получения.

Если правила пересечения будут изменяться, то мы заранее расскажем об этом, чтобы люди могли своевременно оформить необходимые документы и скорректировать свои планы.

Места расположения КПВВ и график их работы пока также не изменились.

Зоны безопасности на самом деле работают по утвержденному ранее распоряжению штаба АТО, и с началом ООС ничего в их определении на данный момент не поменялось.

Все сложности, которые возникают у людей при пересечении линии разграничения, возникают не по нашей инициативе, а по инициативе «запоребриков», которые контролируют так называемые «республики», возникшие на Донбассе, о чем мы едва ли не ежедневно сообщаем в своих сводках. И слухи о том, что пересечение линии разграничения с нашей стороны гражданам Украины будет как-то усложнено, исходят из «республик», — рассказал спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.

Факты



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