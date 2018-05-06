Фронтовая Горловка: с утра под обстрелом оказался район Гольмовского

Не обошлось без боевых действий и в субботу.

Вчера они активно велись вечером. Местные жители сообщали о боях после 20 час., причем с применением тяжелого. По их словам, стреляли в стороне Новгородского, Широкой Балки и Зайцево, то есть практически по всей линии фронта, огибающей город.

На светлодарском направлении бои не стихали всю ночь. Не стало спокойно здесь и сегодня утром. Кроме того, около 6.30 начали греметь «бахи» севернее. Очевидцы в соцсетях сообщили об артдуэли, а вскоре рассказали о прилетах под Гольмовским — в районе Садовода.

В субботу боевые действия также активно велись между Новотроицким и Докучаевском, Ясиноватой и Авдеевкой, на мариупольском направлении.