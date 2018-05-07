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Донбассу предрекли печальное будущее

Понедельник, 7 мая, 2018

Неконтролируемое затопление шахт в самопровозглашенных республиках приведет к необратимым экологическим последствиям и превращению региона в сплошное болото.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По его словам, главным последствием является цепное затопление шахт. Вода из затопленных шахт проникает все в новые и проступает на поверхности.

«И, во-вторых, затопление шахт ведет к тому, что вода начинает подниматься на поверхность. В Горловке в прошлом году фиксировали скопление метана в подвалах, в погребах даже многоквартирных домов. Метан – это газ, не имеющий запаха, он прозрачный, но как только создается так называемая метано-воздушная смесь, то из-за малейшей искры это приводит к взрыву», — отметил замминистра.

Данный процесс приведет к тому, что Донбасс превратится в безжизненное болото, которое сложно будет вернуть в прежнее состояние.

«Наше министерство и Министерство экологии уже неоднократно говорили, что это может привести к тому, что у нас Центральный Донбасс может превратиться в такое себе болото, где не будет травы, деревьев и всего прочего. Поскольку (это не наше исследование, но мы им пользуемся) на территории ОРДЛО 70% источников питьевой воды уже непригодны для использования», — рассказал Гримчак.

Однако есть технологии и опыт борьбы с подобными ситуациями, которые уже были испытаны ранее в Крыму.

Апостроф



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