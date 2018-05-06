Север Горловки снова под огнем

Сегодня, 6 мая, около 11 час. под обстрел попало многострадальное Зайцево.

Как заявили в пресс-службе штаба ООС, Зайцево обстреляли из артиллерии калибра 152 и 122 мм. По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и медики.

В то же время в «ДНР» заявили об обстреле Гольмовского, в результате которого ранение получил местный житель 1938 г.р. Повреждения получили несколько домов на ул.Больничная и Загородняя.