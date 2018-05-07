Фронтовая Горловка: ночью был обстрелян Гагаринский

В воскресенье с раннего утра неспокойно было на северных окраинах. Как уже сообщалось, не стихали бои на светлодарском направлении, под артиллерийский обстрел попало Зайцево и Гольмовский, где ранение получил местный житель.

Днем горловчане также сообщали о боевых действиях. По их словам, периодически продолжал шуметь север города, а уже вечером, кроме боев имело место активное перемещение бронетехники.

После 20 час. стреляли на юго-западе, а ближе к 22 снова загрохотал район Зайцево.

Как стало известно позднее, ночью были зафиксированы прилеты в ж/м Гагаринский. По некоторым данным разбита крыша гаража на ул.Ярошенко. Данных о пострадавших нет.

Сегодня, 7-го мая, снова слышны «бахи» на северном направлении.

Активные боевые действия продолжаются под Авдеевкой и Ясиноватой, в районе Песков. Докучаевска, на мариупольском направлении.