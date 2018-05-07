Ничья «Динамо» и «Мариуполя» в пользу «Шахтера»

В Премьер-лиге завершились матчи 30-го тура, который стартовал с сенсационной ничьей.

В Киеве «Динамо» не смогло обыграть «Мариуполь» и потеряло важнейшие очки на финише чемпионата. Счет в поединке открыл Борячук на 15-й минуте, а хозяева поля отыгрались уже во втором тайме — арбитр принял спорное решение и назначил пенальти, который реализовал Цыганков — 1:1. Отметим, что когда мяч попал в руку защитника «Динамо» Артема Шабанова, рефери на одиннадцатиметровую отметку не показал.

Осечкой главного конкурента сполна воспользовался «Шахтер». Горняки в Харькове обыграли «Зарю» — 2:1, причем добились победы с трудом. Поначалу все складывалось неплохо — уже на 19-й минуте отличился Феррейра. Луганчанам удалось отыграться в середине второго тайма, причем после удара Лунева мяч срикошетил то ли от головы Юри, то ли от его руки и влетел в сетку. Также не увидел судья и попадание мяча в руку Кочергина. Тем не менее, «Шахтеру» все-таки удалось забить — удар Тайсон на 89-й минуте был точен и принес команде такие нужные три очка.

Еще два представителя первой шестерки — «Верес» и «Ворскла» — сыграли вничью 0:0. Полтавчане опережают «Зарю» всего на два очка, но если в следующем туре они обыграют «Мариуполь», а луганский клуб уступит «Динамо», то подопечные Сачко досрочно завоюют «бронзу» турнира.