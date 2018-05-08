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Фронтовая Горловка: в понедельник обстрелы продолжились

Вторник, 8 мая, 2018

Как сообщили местные жители, боевые действия велись на протяжении всего дня.

По их словам, всю ночь периодически вспыхивали бои. С утра продолжал греметь север, а на юго-западе горели поля. Ближе к полудню в соцсетях появились сообщения об «учениях на полигоне».

После 14 час. в стороне Зайцево и Новолуганского снова заработали минометы, неспокойно в это время было и на западе города. Как заявил глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, в один из дворов прилетела 82-миллиметровая мина. Погибших и раненых, к счастью, нет.

В ГСЧС сообщили, что 7-го мая в 17:30 к ним поступило сообщение о повреждении двух жилых домов в результате обстрела. Позднее, спасатели узнали о пожаре на ул.Мануильского, но из-за боевых действий допущены к месту происшествия не были.

После 19 час. горожане снова услышали тяжелое на юго-западе, но на севере и западе в это время стреляли гораздо интенсивнее. Около 20.30 появилась информация о попадании в дом в ж/м Мичуринский, в результате чего загорелся дом. По словам очевидцев, в этом направлении промчались «скорые», но о раненых не сообщается. Позднее стало известно, что в результате очередного обстрела Зайцево была ранена женщина 1944 г.р.

Ночью продолжали стрелять на севере и северо-востоке, а также на юго-западе/западе, а с утра зафиксированы прилеты в Никитовском районе и Зайцево, по предварительным данным есть повреждения в жилом секторе, но о пострадавших не сообщается. Здесь есть проблемы с электро- и газоснабжением.

В понедельник наиболее интенсивно боевые действия велись также под Авдеевкой и Ясиноватой, на мариупольском направлении.

 

 

 



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