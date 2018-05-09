В 12 городах Донбасса ограничили движение машин и людей

В ряде населенных пунктов Донбасса ограничат движение транспорта и перемещение гражданских лиц в связи с проведением подготовки воинских частей и подразделений украинских военных, задействованных в операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ограничения будут действовать с 6 по 11 мая.

Движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц будет изменено в Константиновке, Степановке, Яблоновке, Мирнограде, Покровске, Новотроицком, Новогродовке, Желанном, Очеретино, Орловке Донецкой области, а также в Михайловке и Софиевке Луганской области.

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