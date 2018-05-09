Фронтовая Горловка: с наступлением темноты заработало тяжелое

Вторник, 8 мая, исключением не стал и боевые действия были слышны с самого утра.

По словам местных жителей, стреляли на западных и северных окраинах. Затем длительное время тревожные сообщения от них не поступали, но только до вечера. Наиболее интенсивно с наступлением сумерек работала артиллерия на светлодарском направлении. Минометы и более тяжелое вооружение применялись как в стороне Углегорска и Дебальцево, так и севернее — в районе Новолуганского и Доломитного. Северо-восток не успокаивался, как минимум, до полуночи…

Во второй половине дня серьезные бои велись под Донецком — от Ясиноватой до Авдеевки и Спартака, а также у Марьинки. Кроме того, неспокойно было в районе Попасной, Докучаевска, под Широкино.