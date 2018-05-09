Сегодня в финале Кубка Украины сыграют «Шахтер» и «Динамо»

В среду, 9 мая, в Днепре сыграют лидеры украинского футбола.

Донецкий «Шахтер» близок к тому, чтобы сделать золотой «дубль», ведь в турнирной таблице Премьер-лиги горняки опережают «Динамо» на пять очков за два тура до конца. Однако, как говорит статистика, просто не будет. «Шахтер» в трех последних поединках чемпионата не смог забить киевлянам ни одного гола.

Начало игры, которая состоится на «Днепр Арене», запланировано на 20.30. Прямая трансляция будет вестись каналами «Украина» и «Футбол 1″.