Фронтовая Горловка: окраины продолжают «шуметь»

9-го мая в окрестностях города тихо не было.

В первой половине дня стрелковое и крупнокалиберное вооружение было слышно на юго-западе, а затем о боевых действиях горловчане сообщили уже вечером. По их словам, начиная с 20 час., из гранатометов и крупнокалиберного стреляли в районе Зайцево, Луганского и Доломитного. Позднее здесь, а также на западных окраинах, было слышно и более тяжелое вооружение.

Уже сегодня утром некоторое время неспокойно было неспокойно на юго-западе/западе.

В среду, кроме Горловки, в сводки попали район Авдеевки и Ясиноватой, Пески, Докучаевск и населенные пункты, расположенные восточнее Мариуполя.