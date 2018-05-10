 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Спецпредставитель США Волкер сообщил, чем займутся миротворцы ООН на Донбассе

Четверг, 10 мая, 2018

Направление миротворцев ООН на Донбасс может помочь разблокировке Минских соглашений.

Об этом во вторник, 8 мая 2018 заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на брифинге Хельсинской комиссии при конгрессе США в Вашингтоне.

«Миротворческие силы ООН могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению контроля Украины над территорией», — написал он в Twitter.

Волкер также рассказал, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии.

«Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии», — отметил спецпредставитель США.

По его словам, несколько стран уже предложили «внести свой вклад» в миротворческую миссию, «при правильных условиях».

Волкер добавил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также даст возможность миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении и мониторинге местных выборов».

Страна

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования