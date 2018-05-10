Спецпредставитель США Волкер сообщил, чем займутся миротворцы ООН на Донбассе

Направление миротворцев ООН на Донбасс может помочь разблокировке Минских соглашений.

Об этом во вторник, 8 мая 2018 заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на брифинге Хельсинской комиссии при конгрессе США в Вашингтоне.

«Миротворческие силы ООН могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению контроля Украины над территорией», — написал он в Twitter.

Волкер также рассказал, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии.

«Речь идет об ответственности миссии за безопасность на этих территориях, нам нужно разработать контроль за границей, что должно стать частью ответственности миссии», — отметил спецпредставитель США.

По его словам, несколько стран уже предложили «внести свой вклад» в миротворческую миссию, «при правильных условиях».

Волкер добавил, что присутствие миротворцев ООН поможет ОБСЕ более эффективно выполнять свою работу, а также даст возможность миссии обеспечить справедливое, надежное поддержание порядка, помочь в проведении и мониторинге местных выборов».