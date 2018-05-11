Средняя зарплата в Донецкой области в марте составила 8927 гривен

Об этом говорится в сообщении областного управления статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем средний уровень оплаты труда увеличился на 6,2%, по сравнению с мартом 2017 года – на 25,5%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 5,2%, по сравнению с мартом 2017 года – на 9,0%.

Номинальная зарплата в марте превышала средний показатель по Украине (8382 грн.) на 6,5%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в марте был в Киеве – 13388 грн., самым низким – в Тернопольской области, где он составил 6394 грн.).

По уровню средней заработной платы в марте наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники машиностроения (11888 грн.), угольной промышленности (10984 грн.), металлургического комплекса (10599 грн.), сферы государственного управления (10439 грн.), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (10259 грн.).

От 9 до 10 тысяч грн. составила в марте средняя зарплата работников торговли (9844 грн.), финансовой и страховой деятельности (9661 грн.), пищевой промышленности (9084 грн.), транспорта (9027 грн.).

От 6 до 9 тысяч грн. составил в марте средний уровень оплаты труда работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (8940 грн.), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (8155 грн.), строительства (7327 грн.), образования (6177 грн.).

Меньше 6 тысяч грн. составила в марте средняя зарплата работников сельского хозяйства (5677 грн.), легкой промышленности (5603 грн.), здравоохранения и оказания социальной помощи (5583 грн.).