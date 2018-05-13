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В марте долги по зарплате сократились на 41,3 млн. грн.

Воскресенье, 13 мая, 2018

Об этом говорится в сообщении областного управления статистики.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) по состоянию на 1 апреля составила в области (на подконтрольной территории) 446,5 млн. грн, или 18,4 % всех долгов по ее выплате в Украине (2422,2 млн. грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 12,7 % фонда оплаты труда, начисленного за март (в среднем по Украине – 3,6%).

В течение марта сумма долга по зарплате уменьшилась на 41,3 млн. грн, или на 8,5%, по сравнению с 1 января – на 6,9 млн.грн, или на 1,5%.

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области (без учета неподконтрольной части области) на 1 апреля составила 386,5 млн. грн. или 86,6% всех долгов. Это на 9,7% меньше, чем было 1 марта, однако на 1,9% больше по сравнению с 1 января.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение марта уменьшились на 10,2% и на 1 апреля составили 353,7 млн. грн., или 91,5% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 63,2 млн. грн. не выплачено работникам угольной промышленности, что на 38,5% меньше, чем на 1 марта, однако на 1,4% больше, чем было на 1 января. Самой большой оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 апреля – 188,4 млн. грн.



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