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Фронтовая Горловка: обстановка остается сложной

Пятница, 11 мая, 2018

10-го мая в окрестностях города стреляли на протяжении всего дня.

По их словам с раннего утра неспокойно было на юго-западе, севере и западе от Горловки. Ближе к полудню наиболее интенсивно боевые действия велись в районе Зайцево и к вечеру ситуация только усугубилась. Серьезный бой завязался на севере и несколько западнее — в стороне Майорска, а позднее — в направлении ж/м Гагаринский-Южное (бывшее Ленинское). К слову, в соцсетях горловчане сообщают о том, что ВСУ заняли поселок Чигари, расположенный как раз в эпицентре событий. Впрочем, официальной информации об этом пока нет…

Уже сегодня утром под обстрел снова попало Зайцево. По некоторым данным, в результате попадания боеприпаса разбит дом на ул.Полетаева.

В четверг бои велись в районе авдеевской промзоны, аэропорта и Спартака, Песков, у Докучаевска, Широкино, под Попасной.



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