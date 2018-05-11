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В МВД озвучили сроки разработки плана деоккупации Донбасса

Пятница, 11 мая, 2018

План действий органов МВД в Донбассе будет состоять из двух частей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что план мероприятий по подготовке МВД к восстановлению государственного суверенитета на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будет разработан  в течение ближайших месяцев.

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — заявил Аваков в ходе заседания министерства, в котором принимали участие  руководители ведомств, входящих в структуру МВД.

Советник главы МВД Иван Варченко, возглавляющий рабочую группу по разработке плана, заверил, что группа выделила все вызовы и угрозы.

«Рабочая группа… обнаружила все вызовы. В частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также разработали пути их преодоления», — пояснил он.

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