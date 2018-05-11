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Порошенко обговорил ввод миротворцев ООН с Меркель и Макроном

Пятница, 11 мая, 2018

Президент Украины провел встречу с канцлером Германии и президентом Франции. Обсудили дорожную карту имплементации Минских договоренностей и процесс деоккупации Донбасса.

Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном «дорожную карту» имплементации Минских договоренностей и привлечения миротворцев ООН в неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Соответствующая информация опубликована пресс-службой главы государства. Также сообщается, что стороны обговорили гуманитарные вопросы, связанные с вооруженным конфликтом на востоке Украины, тему пленных и политических заключенных, а также санкций. Кроме того, ожидается приезд в Украину спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

«Мы четко подчеркиваем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована «дорожная карта» с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев. И это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция», — подчеркнул президент, комментируя прошедшую встречу с европейскими лидерами.

Диалог

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