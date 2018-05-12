Популяризация Украины в мире будет проходить под брендом «Ukraine NOW»

Кабинет министров утвердил бренд Украины «Ukraine NOW» для ее популяризации в мире.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил всех разработчиков и отметил, что этот бренд должен стать эффективным для разных аудиторий.

Как отметил госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, впервые технические задания для открытых и прозрачных конкурсов основывались на серьезных исследования целевой аудитории, на которую и ориентирован единый бренд, то есть на иностранцев.

Биденко отметил, что на начальных этапах разработки бренда к процессу привлекался руководитель знаменитой кампании продвижения Великобритании в мире GREAT Конрад Берд.

Исследование включало в себя шесть фокус-групп в Великобритании, Германии и Польши, которым показали несколько концепций продвижения Украины.

«В течение этих девяти месяцев мы прошли много этапов, видели много презентаций и имели жесткие обсуждения по нюансов продвижения Украины по различным направлениям. Перед окончательным решение варианты бренда были еще раз протестированы при содействии офиса UkraineInvest на целевых аудиториях. И что важно — никакие бюджетные средства за все время не были потрачены, все участники работали на волонтерских началах», — отметил Биденко.

Бренд «Ukraine NOW» теперь может использоваться во внешней рекламе и в прессе. Помимо этого также разработано и мобильное приложение, которое поможет иностранцам ближе познакомиться с Украиной.

Trust.ua