Украина может получить 1,9 млрд. долларов от МВФ уже в июне

Власти готовы выполнить практические любые требования фонда.

Украина делает все для получения очередного транша Международного валютного фонда в 1,9 млрд долларов уже в июне. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью РБК-Украина.

Данилюк отметил, что Украина получит очередной транш, когда выполнит все условия меморандума, необходимые для пересмотра программы.

«Учитывая наши интенсивные переговоры с МВФ по газовому вопросу, тут решение будет найдено уже в ближайшее время. Надеюсь, что в мае в парламенте уже будет согласованный всеми сторонами проект закона об Антикоррупционном суде. Мы сейчас делаем все для того, чтобы Украина получила транш в 1,9 млрд долларов уже в июне», — добавил Данилюк.

Напомним, очередной транш от МВФ поступит, когда украинские власти выполнят обязательства по созданию Антикоррупционного суда, сбалансируют бюджет и пересчитают цену на газ для населения в соответствии с рыночной стоимостью топлива.