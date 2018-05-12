 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Блокпосты будут полностью переоборудованы

Суббота, 12 мая, 2018

Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. В то же время на Донбассе создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Как говорится в сообщении пресс-службу ГУ Нацполиции Донецкой области, об этом шла речь во время совещания в Бахмуте по  взаимодействию полицейских подразделений в рамках Операции объединенных сил.

Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев обговорил с руководителями силовых структур Донецкой и Луганской областей переформатирование работы блокпостов, а также порядок несения службы в ООС батальонами полиции особого назначения.

«Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы. Кроме того, личный состав, который несет службу на блокпостах, пройдет специальную подготовку», — заявил он.

Первыми, уже в следующем месяце, будут переоборудованы два блокпоста в Донецкой области — в Покровском и Славянском районе.

За счет сокращения блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет создано 68 пеших и 38 автопатрулей, которые будут нести службу в зоне безопасности. Они будут выполнять как военные, так и гражданские задачи.

Гражданские задачи предусматривают выезды на вызовы граждан, охрану общественного порядка, задействование в работе мобильных блокпостов, а также в реализации режимов, определенных Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Мы сможем увеличить плотность нарядов, повысить оперативность реагирования на изменения в оперативной обстановке и противоправные проявления. В частности, лучше противодействовать утечке оружия в мирные регионы и предоставлять качественные полицейские услуги даже в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнул Константин Бушуев.

На блокпостах и в дополнительных нарядах будут нести службу приданные силы совместно с местными полицейскими. В связи с этим Константин Бушуев подчеркнул необходимость усиления взаимодействия между подразделениями.

За три месяца на блокпостах Донетчины проверено 190 тысяч транспортных средств и полмиллиона граждан.  В результате стоп-контроля выявлено 187 криминальных правонарушений, задокументировано 53 факта изъятия нелегального оружия и боеприпасов, привлечены к ответственности 38 участников незаконных вооруженных формирований.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования