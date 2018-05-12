Блокпосты будут полностью переоборудованы

Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. В то же время на Донбассе создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Как говорится в сообщении пресс-службу ГУ Нацполиции Донецкой области, об этом шла речь во время совещания в Бахмуте по взаимодействию полицейских подразделений в рамках Операции объединенных сил.

Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев обговорил с руководителями силовых структур Донецкой и Луганской областей переформатирование работы блокпостов, а также порядок несения службы в ООС батальонами полиции особого назначения.

«Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы. Кроме того, личный состав, который несет службу на блокпостах, пройдет специальную подготовку», — заявил он.

Первыми, уже в следующем месяце, будут переоборудованы два блокпоста в Донецкой области — в Покровском и Славянском районе.

За счет сокращения блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет создано 68 пеших и 38 автопатрулей, которые будут нести службу в зоне безопасности. Они будут выполнять как военные, так и гражданские задачи.

Гражданские задачи предусматривают выезды на вызовы граждан, охрану общественного порядка, задействование в работе мобильных блокпостов, а также в реализации режимов, определенных Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Мы сможем увеличить плотность нарядов, повысить оперативность реагирования на изменения в оперативной обстановке и противоправные проявления. В частности, лучше противодействовать утечке оружия в мирные регионы и предоставлять качественные полицейские услуги даже в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнул Константин Бушуев.

На блокпостах и в дополнительных нарядах будут нести службу приданные силы совместно с местными полицейскими. В связи с этим Константин Бушуев подчеркнул необходимость усиления взаимодействия между подразделениями.

За три месяца на блокпостах Донетчины проверено 190 тысяч транспортных средств и полмиллиона граждан. В результате стоп-контроля выявлено 187 криминальных правонарушений, задокументировано 53 факта изъятия нелегального оружия и боеприпасов, привлечены к ответственности 38 участников незаконных вооруженных формирований.