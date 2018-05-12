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Фронтовая Горловка: ночь выдалась громкой

Суббота, 12 мая, 2018

На протяжении всего минувшего дня не стихали боевые действия.

С утра, 11-го мая, неспокойно было на противоположных концах города — в районе Широкой Балки и Зайцево. После полудня интенсивность боев на севере возросла и в результате применения минометов, по некоторым данным, в Зайцево были разрушены несколько строений, в том числе жилой дом, ранен местный житель.

Ближе к вечеру боевые действия на этих направлениях продолжались, а с приближением сумерек их интенсивность лишь возрастала.

Около 19 час. начало работать тяжелое и со временем эпицентром событий стали север/северо-запад. Такая ситуация сохранялась до полуночи, но и после тихо не стало, а сегодня в четыре утра горловчане снова сообщили о применении артиллерии в этой стороне, причем были слышны и прилеты, и исходящие. По их словам, в Никитовском районе были зафиксированы очередные попадания в жилой сектор.

Велись в пятницу бои под Донецком (Авдеевка-Ясиноватая, Пески-Трудовские), Новотроицким и Докучаевском, где была ранена женщина, на мариупольском направлении.



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