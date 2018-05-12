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Премьер-лига, 31-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 12 мая, 2018

Сегодня в чемпионате Украины стартует предпоследний тур, в котором «Шахтер» может досрочно оформить чемпионство.

Три поединка между командами из второй шестерки состоятся сегодня, а еще три — завтра, в том числе и с участием игравших в среду в финале Кубка Украины «Шахтера» и «Динамо». Горняки в случае победы над «Вересом» в очередной раз станут чемпионами, а «Динамо» предстоит непростой поединок с «Зарей».

12 мая, суббота

14.00, «Звезда» — «Карпаты», Футбол 2

17.00, «Олимпик» — «Черноморец», Футбол 1

17.00, «Сталь» – «Александрия», Футбол 2

13 мая, воскресенье

19.30, «Заря» – «Динамо», 2+2

19.30, «Шахтер» — «Верес», Футбол 1

19.30, «Мариуполь» – «Ворскла», Футбол 2



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