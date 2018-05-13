Фронтовая Горловка: еще один день под обстрелами

Который день в окрестностях города продолжается активная фаза боевых действий.

С утра под обстрелом оказался ж/м Гагаринский. Как сообщили очевидцы, огонь велся из БМП и танка, повреждения получили шесть жилых домов. Около полудня некоторое время велся бой в районе Михайловки, а после обеда напряжение не спало, напротив, стрелять начали еще интенсивнее. До наступления темноты и вечером тяжелое применялось под Зайцево и западнее - в стороне ж/м Гагаринский. Также периодически «шумели» юго-западные окраины.

Продолжали стрелять и ночью, и сегодня утром…

Как стало известно, в ж/м Гагаринский и Комсомольский в результате боевых действий повреждены 16 домов, перебит газопровод. По некоторым данным, ранения получила местная жительница. Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что после попадания в жилой дом в подвале засыпало семью, прятавшуюся от обстрела. Пострадал только мужчина, у которого перелом плеча.

В субботу также не стихали бои в районе авдеевской промзоны, аэропорта, под Марьинкой, Докучаевском и на мариупольском направлении.