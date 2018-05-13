Василий Ломаченко cтал чемпионом мира в легком весе

Украинский боксер нокаутировал Хорхе Линареса в 10-м раунде.

Бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA состоялся в Нью-Йорке и венесуэлец не смог защитить свой титул.

Однако сначала все складывалось для украинца очень непросто. Первые несколько раундов преимуществом владел Линарес, а когда Ломаченко казалось бы выровнял положение, в шестом раунде соперник отправил его в нокдаун. Василий смог восстановиться и в дальнейшем не только вел равную борьбу, но и сумел в 10-м раунде провести серию ударов, после которой Хорхе не смог продолжить бой.

Таким образом, украинский боксер победил оппонента техническим нокаутом и завоевал звание чемпиона мира по версии WBA.