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Фронтовая Горловка: стреляли со всех сторон

Понедельник, 14 мая, 2018

На окраинах города по-прежнему велись боевые действия.

В воскресенье о стрельбе местные жители начали сообщать с раннего утра. По их словам, после 5 час. неспокойно было в районе Зайцево. Затем, после некоторого затишья, бои возобновились уже после 14 час. на юго-западе — в стороне Широкой Балки.

К 18 час. стало значительно громче, активнее применялись минометы, а чуть позже и более тяжелое вооружение. В дальнейшем, наиболее интенсивно стреляли на севере и западе Горловки — в направлении Гольмовского и шахты им.Гагарина. Ночью тревожных сообщений не было, а вот ранним утром снова начались бои на западе.

По некоторым данным, в результате боевых действий пострадал мужчина 1965 г. р., зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Продолжались обстрелы под Донецком — в районе авдеевской промзоны, аэропорта, Марьинки и Песков, под Докучаевском, а также на мариупольском (Водяное, Широкино) и луганском (Попасная) направлениях.



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