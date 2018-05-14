CША выделят на нужды Донбасса 125 млн. долларов

Об этом говорится на странице USAID в Facebook.

Завтра, 15-го мая, состоится пресс-конференция заместителя администратора и руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович, где и будет объявлено о выделении дополнительной финансовой помощи в размере 125 млн. долларов США для пострадавшей части Донбасса и окружающих территорий.

Дополнительную техническую помощь направят на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития.