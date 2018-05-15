Фронтовая Горловка: ситуация остается накаленной

В окрестностях города продолжаются перестрелки и обстрелы.

Как уже сообщалось, ранним утром неспокойно было в районе шахты им.Гагарина. Затем, после 10 час., в Горловке прогремел мощный взрыв, который услышали практически во всех жилмассивах — судя по всему, сработало ПВО. В дальнейшем, периодически были слышны «бахи» на западе, стреляли и южнее.

К вечеру активизировался север — в районе Зайцево и Майорска снова заработали минометы, а позднее — и более тяжелое вооружение.

Горожане слышали как исходящие, так и прилеты, а жители западной части города сообщали о вибрации в своих домах от боевых действий.

После наступления темноты и, как минимум до полуночи, гремели север, северо-запад, запад и юго-запад.

Сегодня, 15-го мая, утром бои снова продолжились. Неспокойно было на севере и северо-западе Горловки.

В понедельник традиционно стреляли под Донецком, Докучаевском, на луганском и мариупольском направленииях.