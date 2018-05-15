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Врача себе выбрали более трех миллионов украинцев

Вторник, 15 мая, 2018

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области. На втором месте Киев, потом идут Винницкая и Днепропетровская области.

Уже около трех с половиной миллионов украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Такие данные по состоянию на пятницу, 11 мая, озвучили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы выбирают из более 200 тысяч врачей, зарегистрированных в электронной системе здравоохранения.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области — 404 500. На втором месте Киев (326 020), на третьем — Винницкая область (298 754), на четвертом — Днепропетровская (282 836) и на пятом месте — Донецкая (267 681).

Корреспондент



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