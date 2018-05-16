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Фронтовая Горловка: бои не стихают

Среда, 16 мая, 2018

В окрестностях города продолжается активная фаза боевых действий.

Во вторник, 15 мая, ранним утром под минометный обстрел попал соседний с Горловкой населенный пункт Новгородское. Затем наступило затишье, которое продолжалось несколько часов. К 16 час. неспокойно уже было на западных окраинах, гремевших «бахами», а около 19 час. возобновились бои в районе Зайцево.

В это время были повреждены линии электропередач и часть Никитовского района осталась без электроснабжения. По некоторым данным, пострадали около 2000 абонентов. Ранее в результате боевых действий несколько окна выбиты в школе № 10 (ул.Комарова, 34) и на территории очистных сооружений в Гольмовском.

После наступления темноты на этих направлениях продолжали стрелять, в т.ч. из тяжелого и такая ситуация сохранялась до полуночи, однако и позже тишину нарушали звуки войны вплоть до утра. Сегодня неспокойно было на западных и северных окраинах Горловки.

Продолжались бои также под Докучаевском, Песками, Широкино, Троицким и Новозвановкой.



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