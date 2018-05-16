Задержан городской голова Доброполья

Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, Андрея Аксенова задержали в Краматорске в здании ДонОГА.

«15 мая Следственным управлением прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ в Донецкой и Луганской областях Добропольскому городскому голове сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), чч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник, используя свое служебное положение, подписывал табеля учета рабочего времени, которые содержали ложные сведения. Таким образом, мэр пытался скрыть факты невыполнения своих должностных обязанностей, в связи с посещением АР КРым.

Вместе с тем, с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте в мае 2017 года он предоставил в горсовет поддельный официальный документ — листок нетрудоспособности.

На основании поддельных официальных документов должностному было начислено и выплачены бюджетные средства.

В настоящее время мэру сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений, вручены ходатайство об избрании меры пресечения и ходатайство об отстранении от должности.

Досудебное расследование продолжается.