В Украине началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании в магистратуру

В Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) 2018 года в магистратуру, которая продлится до 5 июня. Об этом сообщает »Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

«14 мая 2018 года начинается регистрация абитуриентов, которые в этом году поступают в магистратуру по технологии ВНО. Это касается поступающих на специальности отраслей знаний «гуманитарные науки» (кроме специальности «филология»), «социальные и поведенческие науки», «журналистика», «право», «сфера обслуживания» и «международные отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году поступающие в магистратуру по специальностям «право» и «международное право» будут сдавать: единый вступительный экзамен по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому); единое вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетентностям.

Поступающие в магистратуру по специальностям отраслей знаний «гуманитарные науки» (кроме специальности «филология»), «социальные и поведенческие науки», «журналистика», «сфера обслуживания» и «международные отношения» (кроме «международное право») будут сдавать лишь единый вступительный экзамен по иностранному языку.

«Для регистрации необходимо обратиться в приемную комиссию одного из высших учебных заведений, в котором поступающий намерен принять участие в конкурсном отборе. Результатом регистрации является получение экзаменационного листа», — подчеркивают в министерстве.

Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 11 июля, единого вступительного испытания — 13 июля. Начало процедуры в 10:00, а допуск участников к пункту тестирования будет проводиться с 9:15 до 9:50.

Результаты основной сессии будут размещены на информационных страницах не позднее 14 календарных дней со дня их проведения.

Прием заявлений и документов в вузы для тех, кто будет проходить тестирование по технологии ВНО, продлится со 2 июля по 26 июля.

На бюджет предоставление рекомендаций для зачисления состоится до 13 августа, а само зачисление — до 20 августа (12:00).

ОстроВ